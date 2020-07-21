В США приняли законопроект об уменьшении количества стекла, которое используется для федеральных зданий, пытаясь защитить птиц от гибели. По статистике, почти один миллиард птиц ежегодно умирают от столкновений с небоскребами в США. Больше о вероятном законе – в материале.

Законопроект передали в Сенат, где в ближайшее время состоится голосование, сообщает Dezeen.

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"Закон о безопасных сооружениях для птиц" предусматривает защиту птиц, которые разбиваются о фасад многочисленных небоскребов в городах США. Дело в том, что перелетных птиц привлекают огни большого города.

Панорама Манхэттена в Нью-Йорке / Фото Unsplash

Впрочем, законопроект будет касаться только федеральных зданий. Минимизация количества стекла на нижних и средних этажах является одной из модификаций, которые защищают птиц в законодательстве.

Не менее 90 процентов обнаженного фасадного материала от уровня земли до 40 футов (12 метров) не должны состоять из стекла,

– говорится в законе.

Центральная часть Чикаго / Фото Unsplash

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По данным орнитологов, ежегодно в США погибают около миллиарда перелетных птиц из-за "слишком прозрачных фасадов".