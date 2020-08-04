Архитектурная студия ACA Architects видоизменила фасад здания в несколько этажей в Таиланде. Старый неприметный бетонный дом получил черную окраску и конструкции, которые собирают дождевую воду. Больше о реновации здания в Таиланде – читайте в материале.

Архитекторы пытались обновить здание, чтобы оно сливалось с побережьем, сообщает Dezeen.

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Легкость – это главная идея, которую мы хотели воплотить во время проектирования, чтобы восстановить 10-летнее бетонное здание, чтобы оно стало светлее и гармонировало с окружающей природой,

– рассказали в студии.



Здание получило большие балконы благодаря реновации фасада / Фото Dezeen

Интересной является установка дождевых экранов, которые стоят горизонтально на каждом этаже, и выполняют роль крыш для модернизированных балконов.



Ранее помещение было обычной бетонной коробкой / Фото Dezeen

Здание служит отелем, номера которого ориентированы на солнечные стороны. Архитекторы покрасили фасад в черный цвет, чтобы контрастировать с деревянными экранами.



Балконы разделяют небольшие деревянные стойки / Фото Dezeen

Наличие открытых балконов здесь позволяет ветру и солнцу интенсивнее проходить через здание, а следовательно дает возможность экономить на электроэнергии.

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Отель стоит на побережье страны / Фото Dezeen