Здание пивзавода Карлсберг удивляет формами – как выглядит дом дочери известного пивовара: фото

Историческое здание пивоварни Карлсберг в Копенгагене открыли после реставрации, кроме этого, изменения ждут не только пивзавод, но и целый микрорайон рядом. .Архитекторы сохранили старые дома, спроектированные одними из лучших европейских архитекторов эпохи Расмуса Хортшоя.

Новый микрорайон является одновременно уникальной культурно-исторической средой и привлекательным современным районом. Последняя работа мастера – дом Теодоры, пишет издание Archdaily.

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Дом Теодоры, названный в честь дочери основателя одноименного пивного завода Карлсберга, расположен у знаменитых Ворот Слонов и по материалам не выделяется на фоне других.



Ворота Слонов в Копенгагене / фото: Archdaily

Часть строительного комплекса – это новое строительство, часть – использование бывшего дрожжевого хранилища. Лишь одно крыло хранилища было сохранено, и теперь оно занимает офисные помещения с видом на один из небольших площадок города Карлсберг. Новая часть здания – это преимущественно квартиры.



Жилая часть расположена рядом с заводом / фото: Archdaily

Обойдя здание, заметно, что кирпич наложен неравномерно, именно это позволяет дому выделяться, но в то же время быть максимально адаптированным к микрорайону. Сохранился и оригинальный фасад склада дрожжей.



Вид на дом со стороны / фото: Archdaily

Изогнутый кирпич, что отождествляет фасад на север, был разработан специально для проекта. Кривые кирпича предоставляют разнообразные фактуры и постепенно исчезают под крышей.