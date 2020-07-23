Строительная компания Tishman Speyer показала неординарный дизайн для жилого небоскреба в Сан-Франциско, в США. Новая башня будет иметь "закрученную структуру", что создаст у зрителя иллюзию, будто дом кружит вокруг своей оси. Какие еще особенности нового проекта – читайте в материале.

С верхних этажей открывается вид на "Золотые Ворота" – всемирно известный мост, в Сан-Франциско, сообщает Dezeen.

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Новый дом будет иметь 122 метра и 40 этажей. Однако его главной особенностью является "закрученный" фасад. Изогнутые окна и террасы вместе образуют внешность небоскреба.

Здание бросает вызов типичным фасадам / Фото Dezeen

В общем дом будет иметь 392 двух– и трехкомнатные квартиры. Судя по фото, апартаменты имеют белые стены, деревянные полы, кухни из темного дерева и светлые ванны.

Внутри будут уже готовые дизайнерские интерьеры / Фото Dezeen

Дом предложит своим жителям террасу на крыше, фитнес-центр, детскую игровую комнату, конференц-зал и паркинг. Есть также магазины, которые расположены на первом этаже.

Башню разместят недалеко от центра города / Фото Dezeen

Студия, которая спроектировала небоскреб, имеет офисы в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Чикаго. Ее основала американская архитектор Жанна Ганг в 1997 году. Ганг была названа журналом Time самым влиятельным мировым архитектором 2019 года.

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Здание гармонично впишется в городской ландшафт / Фото Dezeen