На въезде в город Грац в Австрии местная компания по недвижимости построила штаб-квартиру в форме куба, который содержит 49 меньших кубов. Такой дизайн офиса объясняет название молодой фирмы – "CUBEND". Здание возведено из железобетона и стекла.

В целом "куб" имеет семь этажей, сообщает Archdaily.

Вас может заинтересовать: В виде человека: в центре Парижа построят современный офисный центр – фото

Сердцевина офиса полностью состоит из стекла, которое и поддерживает бетонная конструкция. Одна из сторон здания затенена специальными белыми пластинами, в то время как другая полностью открыта и служит работникам как переходное пространство. Впрочем, затенять помещения можно по желанию.



С южной стороны здание открыто к солнцу / Фото Archdaily

Одной из главных проблем планирования пространства было удовлетворение требований компании. В частности внутри нужно было поместить: фойе, зону для клиентов, комнаты для переговоров, открытые рабочие места, творческие помещения и социальную зону для работников или для корпоративных мероприятий и лекций.



Однако по желанию его можно полностью затенить / Фото Archdaily

Все требования должны быть воплощены на семи этажах и 2 465 квадратных метрах.

Здание содержит лестницы и несколько лифтов, также разработчики привлекли в интерьер много растений, крышу-террасу и балконы.

Читайте также: Первое в мире здание с нулевым углеродным следом построят в Канаде – фото

Смотрите больше фото офисного здания из Граца: