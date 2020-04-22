Здесь живет искусство: фото здания необычной формы среди финского леса – фото

Проект архитектурной компании ORTRAUM расположен на краю пригородного озера Jollas, что в Хельсинки – столице Финляндии. Двухэтажный дом получился в результате надстройки к старому одноэтажному помещению. Сегодня здесь внизу расположена студия керамики, а вверху студия композиции музыки.

Главный вход здесь со стороны сада, а студию керамики видно сквозь большие стеклянные двери. Ванная здесь расположена под лестницей на второй этаж, пишет Archdaily.

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Второй этаж здесь достроен позже / фото: Archdaily

Второй этаж имеет неправильную форму и по размерам намного больше первого. Архитекторы избегали здесь большого количества стен для увеличения акустичности помещения. Отсюда два больших окна в лес на востоке и в сад под небольшим балконом на западе.



Первый этаж дома очень маленький / фото: Archdaily

Второй этаж дома установили всего за один день над старым гаражом. Внешние и внутренние стены облицованы деревом высокого качества.



Аппаратура для акустической студии / фото: Archdaily

Детали стыковочных элементов настолько герметичны, что фасад не требует дополнительной защиты от погодных условий.

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Лестница отличается своим цветом от всей облицовки / фото: Archdaily