Бразильская фирма архитектуры Studio Arthur Casas использовала траву для кровельного покрытия дома. Помещение имеет стильный минималистичный интерьер и большой бассейн во дворе. Также к услугам владельцев вокруг раскинулись поля для гольфа.

Вилла расположилась вблизи города Фазенда-Боа-Виста, что в Бразилии, сообщает Dezeen.

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Резиденция имеет общую площадь 1127 квадратных метров. Низкий домик состоит из двух интегрированных друг в друга прямоугольных структур. Одна из них облицована в серую алюминиевую обшивку, а вторая обрамлена бетоном.



Дом имеет большой прямоугольный бассейн рядом / Фото Dezeen

Для повышения эффективности и энергопотребления дома, студия решила оснастить здание травяной крышей. На алюминиевой конструкции есть солнечные водные нагревательные панели, которые используют солнечный свет для нагрева воды, сохраняя энергию, необходимую для приготовления горячей воды.



С другой стороны открывается вид на поля для гольфа / Фото Dezeen

Жилая и обеденные зоны здесь расположены на одном уровне и предоставляют мгновенный доступ к полям для гольфа и бассейну. Внутри гладкие бетонные полы и стены сочетаются с темными акцентами древесины, которая используется для потолка и мебели. В гостиной также есть небольшой камин.

Светильники здесь исполнены в минималистичном дизайне и имеют квадратную форму.

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