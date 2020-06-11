В городе Кантхо, что во Вьетнаме, вблизи небольшой реки построили "зеленое" жилье, которое способно поглощать дождевую воду. Возле дома расположен большой сад и небольшое озеро. Внутри жилье выделяет современный интерьер и четко разделенное пространство на спокойные и активные зоны.

Много места для отдельного частного дома является редкостью для местных городов, сообщает Archdaily.

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Этот дом получил сертификат от вьетнамского совета по зеленому строительству. Крыша дома засажена зеленью, которая поглощает дождевую воду и помогает удерживать внутри помещения комфортную температуру даже летом.



Лояльность к окружающей среде – главное преимущество дома / Фото Archdaily

Планирование жилья сделано таким образом, чтобы каждое отверстие создало постоянный поток воздуха и обеспечило его естественной вентиляцией.

При строительстве архитекторы использовали только экологичные материалы. Дом возведен, в частности, из сырого кирпича и натурального дерева.



В общем здание имеет три этажа и террасу / Фото Archdaily

Каждая спальня здесь имеет индивидуальный элегантный дизайн. Внутри все комнаты получают много естественного света, и прекрасный вид на сад. Винтовые лестницы являются изюминкой здания.



Этажи здания соединены между собой винтовой лестницей / Фото Archdaily

Сад образуют только местные деревья и растения: манго, пальма, плюмерия и бунгевилия. А пруд здесь предоставляет идеальные условия для роста водного ландыша и лотоса.

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