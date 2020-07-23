Трехэтажный современный дом построен в Сан-Франциско в районе Беркли. Из-за холмистого ландшафта и риска землетрясений и оползней дом получился дорогим, однако стильным и уютным. Больше о "доме света" – читайте в материале.

Конструкция оборудована специальными сейсмическими заслонками, которые замедляют реакцию дома на землетрясение и позволяют ему противостоять толчкам различной силы, понеся при этом минимальные повреждения, сообщает Archdaily.

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Каждый этаж дома имеет разное выступление за стартовую точку, которой можно считать второй уровень.

Домик имеет несколько выступов / Фото Archdaily

Несмотря на умеренный, но холодный климат, жилая зона дома застекленная на юг и запад. В результате получается пространство, которое максимизирует поступление солнечного света и тепла.

Большие раздвижные стеклянные двери позволяют регулировать температуру внутри.

На уровне третьего этажа проходит дорога / Фото Archdaily

Дом требует минимального отопления зимой, а солнечные панели на крыше создают более чем достаточно электроэнергии как для дома, так и для электромобиля. Интерьер внутри облицован деревом, а снаружи белыми фасадными панелями.

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Интерьер квартиры получился довольно светлым / Фото Archdaily

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