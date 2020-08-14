Студия архитектуры Atelier Dau создала надстройку с перфорированным бронзовым фасадом. Работы выполнили в рамках реконструкции уже существующего дома в Сиднее.

Оригинальный трехэтажный кирпичный дом качественно отремонтировали, а также расширили – теперь на заднем дворе есть терраса, об этом пишет Deezen.

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На территории, помимо квартиры, также есть гараж, а квартира спрятана за перфорированным бронзовым фасадом с навесными панелями, которые могут открываться и закрываться, как жалюзи. Только фасад и две парадные комнаты террасы будут оставаться в своем первоначальном состоянии.

С точки зрения безопасности, это крепость – металлическая оболочка с небольшими перфорациями,

– рассказали в студии.

Некоторые произведения искусства повлияли на дизайн, в частности тотем аборигенов, который формирует дизайн дома. Студия также установила новый центральный камин с дымоходом.

Обновленный дом выглядит очень эстетично / Фото Deezen

Ванная комната в квартире получила одинаковую цветовую гамму и выполнили ее в глубоком терракотовом цвете.

Ванная в белом цвете и с дополнительными акцентами / Фото Deezen

Студия добавила окна на верхнем этаже, для того, чтобы наблюдать за тем, что происходит на террасе.