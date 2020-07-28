Известная британская архитектурная студия Grimshaw разработала здание вентиляционной шахты для новой скоростной железной дороги в Великобритании. Здание не будет нарушать окружающий ландшафт и будет напоминать сарай, который обработан цинком и бронзой.

Шахта обеспечит вентиляцию и аварийный доступ к 10-километровому подземному железнодорожному тоннелю через Chilterns, сообщает Dezeen.

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Холмы к юго-западу от Лондона несколько десятков лет назад был признанным "местом необычайной красоты".

Вокруг холмы / Фото Dezeen

С главной дороги здание шахты будет напоминать сарай, который облицован промышленным серым цинком с глубокими бронзовыми акцентами на дверях и вентиляционных отверстиях. Цинк со временем потемнеет и сольется по цвету с плинтусом из темного кирпича.

Забор здесь также будет типичным для сельской местности Англии / Фото Dezeen

Также вокруг домика раскинется двор, который будет напоминать типичное сельское подворье. Все взрослые деревья здесь планируют сохранить, а также построят коробы для птиц, чтобы поощрить местную дикую природу вернуться на участок после окончания строительства.

Так выглядит полный план шахты / Фото Dezeen

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Y-образная железнодорожная линия в будущем соединит Лондон, Бирмингем, Манчестер и Лидс скоростным железнодорожным сообщением и должна завершиться поэтапно между 2029 и 2035 годами.