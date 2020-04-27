Жилье-треугольник: в Японии построили здание, которое уменьшает давление на город

Архитектурный проект в японском городке Ниномия сделан с сильно покатой крышей. Такая концепция призвана уменьшить давление на улицу города.

В доме-ателье на 87 квадратных метров проживает три поколения местного художника, пишет Archdaily.

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Конечный проект начался с идеи сделать внутри большую выставочную стену для своих работ. При этом надо было максимально сохранить длину стены по диагонали. Художник решил отделить жилую зону от ателье выставочной стеной.



Вход расположен на углу двух улиц / фото: Archdaily

Стена с таким наклоном сформировала почти треугольную форму дома в результате. Закрывшись от улицы, владелец сохраняет свою приватность и уменьшает давление на город. К тому же стена расположена с северной стороны, где солнечного света здание получало меньше.



Так выглядит ванная в доме / фото: Archdaily

Крутая покатая крыша и диагональная выставочная стена перекрещенные, чтобы создать трехмерную фигуру и стать местом вдохновения для художника.

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Город расположен недалеко от Токио