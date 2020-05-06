Жилье XX века: визуализация причудливых проектов от студентов во время карантина
Студенты-архитекторы университета в Хьюстоне, что в США, также вынуждены обучаться дома из-за карантина. Зачетным заданием для них было создать полноценные проекты многоэтажных домов начала XX века.
Кроме виртуальной версии проекта, студенты обычно создают макеты, пишет Archdaily.
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Для того, чтобы создать макет, студенты были бы вынуждены ходить в магазин за деталями. Но в конце концов руководство университета решило запретить изготовление физических моделей.
Модель открытого небоскреба одного из студентов / фото: Archdaily
Стараясь не полностью потерять физическую модель как часть упражнения для дизайнеров, ученикам было предложено создать изображение, которое будет выглядеть максимально похожим на физическую модель.
Дом с большим количеством открытых пространств / фото: Archdaily
По словам студентов, это было гораздо труднее, чем создавать физический макет. Так, пришлось местами наносить остатки клея, неровности и ошибки, которые могли бы возникнуть во время работы с настоящим макетом.
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Визуализация жилого дома / фото: Archdaily