Жилье XX века: визуализация причудливых проектов от студентов во время карантина

Студенты-архитекторы университета в Хьюстоне, что в США, также вынуждены обучаться дома из-за карантина. Зачетным заданием для них было создать полноценные проекты многоэтажных домов начала XX века.

Кроме виртуальной версии проекта, студенты обычно создают макеты, пишет Archdaily.

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Для того, чтобы создать макет, студенты были бы вынуждены ходить в магазин за деталями. Но в конце концов руководство университета решило запретить изготовление физических моделей.



Модель открытого небоскреба одного из студентов / фото: Archdaily

Стараясь не полностью потерять физическую модель как часть упражнения для дизайнеров, ученикам было предложено создать изображение, которое будет выглядеть максимально похожим на физическую модель.



Дом с большим количеством открытых пространств / фото: Archdaily

По словам студентов, это было гораздо труднее, чем создавать физический макет. Так, пришлось местами наносить остатки клея, неровности и ошибки, которые могли бы возникнуть во время работы с настоящим макетом.

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Визуализация жилого дома / фото: Archdaily