Швейцарский дизайнер Ив Бехар обнародовал свой проект для французской исследовательской станции под водой, которая будет "океанским эквивалентом Международной космической станции". Конструкция будет круглой формы и даже получит собственную теплицу, где будут выращивать пищу.

Разместить исследовательскую станцию планируют возле острова Курачо, что в Карибском море, на глубине 18 метров под водой, сообщает Dezeen.

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Рассчитывают, что на станции смогут находиться одновременно 12 членов экспедиции. Благодаря собственной теплице, ученые смогут круглосуточно находиться на станции и выращивать собственную еду.

Станцию разместят на дне океана / Фото Dezeen

Как и МКС, "Протей" (название станции) позволит проводить исследования и делать открытия.

Исследовательская станция позволит открыть новые виды морской жизни, создать лучшее понимание того, как изменения климата влияют на океан, и позволит испытать новейшие технологии зеленой энергетики, аквакультуры и роботизированных исследований,

– рассказывает инженер.

Станция позволит человеку круглосуточно находиться под большим давлением / Фото Dezeen

Пространства круглой формы здесь созданы для поощрения работы ученых и социального взаимодействия. По периметру также размещены лаборатории, ванные комнаты и спальни.

Разработчик намеренно дал подводной среде существования ретрофутуристический дизайн, в соответствии с тем, как научная фантастика традиционно представляла себе подводную жизнь.

Интерьер станции пока не представлен общественности / Фото Dezeen

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По предварительным оценкам, строительство и ввод в эксплуатацию станции займет 36 месяцев. Также Бехар надеется, что когда-то станция сможет принимать и гражданских посетителей.