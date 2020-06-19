Что мы представляем, когда слышим "хюгге"? В голове всплывают уют, спокойствие и умиротворение. Именно скандинавские ценности стремятся воплотить разработчики в новом ЖК HYGGE 148. Комплекс создан для тех, кто устал от городской суеты, больших домов-муравейников и мечтает жить в покое и уюте. Какие преимущества ЖК HYGGE 148 и как будет выглядеть комплекс – читайте в материале.

Стиль жизни жителей Скандинавии известен во всем мире, однако не обязательно переезжать в Данию, чтобы почувствовать его – компания LEV Development предлагает жилье в стиле хюгге во Львове, сообщает Дом 24.

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ЖК HYGGE 148 – это новая концепция жилого пространства бизнес-класса, в котором воплощен европейский стиль жизни и скандинавские ценности и совершенство. Само понятие "хюгге", которое пришло в архитектуру из Скандинавии – это не дизайн или функциональность помещения, а его атмосфера. Это то настроение и невероятное ощущение дома, когда возвращаешься после тяжелого рабочего дня или долгого путешествия, – рассказывают представители LEV Development.



У дома много преимуществ / Фото LEV Development

Помимо особой атмосферы, проектом комплекса предусмотрена зеленая территория вокруг домов. Большой подземный двухуровневый паркинг, детская и спортивная площадка с уличными тренажерами, велостоянкой и специально обустроенной зоной барбекю.

Главные особенности ЖК HYGGE 148

Малая этажность

Участок, на котором возводят дом, позволяет построить большой жилой комплекс. Однако компания решила ограничить высоту проекта на уровне 6-7 этажей.



Здания не будут высокими / Фото LEV Development

Комплекс предусматривает 3 подъезда, а общую атмосферу дополняет развитая инфраструктура жилого комплекса – на цокольном уровне предусмотрено двухуровневый подземный паркинг, а на первом – общественные и коммерческие помещения. Жилые этажи начинаются уже со второго уровня.

Авторский проект

ЖК HYGGE 148 разрабатывала студия Мастерская Беляевых, которая известна своими проектами не только в Украине, но и за рубежом. Проекты Мастерской Беляевых постоянно завоевывают призовые места на архитектурных конкурсах. Особое внимание в новом проекте дизайнеров стоит обратить на современный и многофункциональный холл жилого комплекса.

Дизайнерский холл

Обустройством холла занималась дизайнерская студия SAVYTSKYYdesign. В результате получилось сочетание динамической геометрии помещений и концепции спокойного жилого комплекса.



Холл – это визитка дома / фото LEV Development

Когда я смотрю на этот проект, то мечтаю о том, чтобы Украина именно так выглядела в будущем. Не только внешне, но и внутренне. Жилой комплекс ЖК HYGGE 148 вобрал в себя скандинавскую философию жизни. Он будет дарить будущим жильцам ощущение семьи, ощущение уюта и комфорта. Это знаковый проект для Львова,

– рассказал Василий Левицкий, соучредитель компании LEV Development.



Компания также озеленит территорию вокруг комплекса / Фото LEV Development

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Уже к концу 2020 года во Львове на улице Пасечной завершится строительство жилья в стиле хюгге. Будущим владельцам компания LEV Development предлагает 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры площадью от 36 до 150 квадратных метров.