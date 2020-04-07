Жизнь после пандемии: в Ухане построят крупный бизнес-квартал – визуализация проекта

Архитектурная компания Sasaki получила разрешение на строительство крупного делового квартала недалеко от китайского города Ухань, с которого началась пандемия коронавируса. Расположится бизнес-центр недалеко от скоростной железной дороги города.

Об амбициозном проекте на берегу озера Янчунг, который даст толчок для развития города Ухань, пишет Archdaily.

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Население Уханя сегодня стремительно растет, поэтому на месте набережной сегодня появилась большая свалка. Новый район расположится на площади в 368 гектаров.



Население Уханя – более 11 миллионов жителей / фото: Archdaily

Кроме увеличения экономического потенциала города, новый деловой район призван решить несколько важных для города проблем.

Архитектурная компания планирует уменьшить риски подтопления, если уровень воды в озере увеличится, также улучшат прибрежные зоны и предоставят доступ к водоему людям.



Так будет выглядеть новый квартал внутри / фото: Archdaily

Уже сейчас разработана система зеленых дорог во всем районе, путем осушения болот. Обустроят также много пешеходных и велосипедных дорожек. План предусматривает ряд карманных парков в каждом из районов делового квартала.



Сегодня на этом месте запущена прибрежная территория / фото: Archdaily

Самым важным изменением будет обустройство нового центрального парка, построенного на прежней свалке.

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Возле будущего квартала проходит скоростная железная дорога / фото: Archdaily