Старі аптеки Львова ніколи насправді не були схожі на аптеки. Старовинні ітер'єри і меблі, високі заскленні шафи, шухлядки картотек, нерідко антресолі або металеві балкони по периметру – це все про інтер'єри старовинних аптек міста.

Частина зі старих аптек діють до сьогодні, а деякі вже давно закрились, повідомляє Дім 24.

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Замість порядкових номерів аптеки мали власні імена, а більшість інтер'єрів належать до кінця XIX – початку XX століття.

10 старовинних аптек Львова

Аптека-музей "Під Чорним Орлом" (Вулиця Друкарська)



Сьогодні в аптеці розташований музей / Фото Lviv 1256

Ще у 1774 році військовий фармацевт Франц Вільгельм Наторп викупив кам'яницю у Анни Гуменецької за 22 тисяч злотих, та відкрив тут аптеку.

Аптека "Під Золотим Оленем" (площа Ринок)



Тут аптека розташовувалась недовго / Фото Lviv 1256

Аптека "Під золотою зіркою" (вулиця Коперника)



Сьогодні вона закрита на ремонт / Фото 032.ua

Заснована у 1826 році. На початку свого існування аптека виготовляла ліки з хімікатів та сировини, яку отримували від гуртових торгових підприємств з Відня.

Аптека "Під Святим Духом" (проспект Шевченка)



Сам заклад перепрофільований під банк / Колаж Lviv 1256

Заснована була у 1898 році магістром Карлом Пілевським. Сьогодні від аптеки лишилися тільки дерев'яні різьблені двері.

Аптека "Під Фемідою" (вулиця Словацького)



Сьогодні тут облаштували магазин з продукцією популярної марки спідньої білизни / Фото Lviv 1256

Заснована ще у 1902 році головою фармацевтів Галичини Фридерік Девехе. Емблемою аптеки була богиня справедливості і правосуддя Феміда, а сьогодні вона вже закрита.

Аптека "Під угорською короною" (вулиця Соборна)



Одна з небагатьох аптек, яка зберегла своє призначення до сьогодні / Фото Lviv 1256

У 1930 році Ян Піпес-Поратинський створив фармацевтичну лабораторію, яку долучили до аптеки. Тут виготовляли різні препарати з готової сировини, яку привозили з Німеччини та Австрії. Вона працює і сьогодні.

Аптека "Під Золотим орлом" (вулиця Галицька)



Потрясіння для закладу настали під час Другої світової війни / Колаж Lviv 1256

У 1773 році губернаторство Галичини надало дозвіл на ведення аптеки, її першим власником став магістр Солкішир. З того часу тут змінилось багато власників, а аптека і до сьогодні працює.

Аптека "На Марійській площі" у будинку Шпрехера (площа Міцкевича)



Найбільшою особливістю цієї аптеки є її інтер'єр / Фото Explorer

Власником цієї аптеки був доктор Стефан Стенцель, а інтер'єр розробив архітектор Генрик Заремба

Аптека "Під святим Миколаєм" (вулиця Грушевського)



Аптека працювала до 2016 року / Колаж Lviv 1256

Цей заклад закладений майже 100 років тому. Приміщення прикрашає ліпнина, а з барельєфа над вікном дивиться патрон аптеки.

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Аптека "Під римським імператором Титом" (вулиця Личаківська)



Аптека була доволі популярною серед львів’ян / Фото Lvivcenter

Заснував її у 1818 Теодор Торосевич – автор багатьох наукових праць, присвячених мінеральним джерелам Галичини. Назва походить від барельєфа, який прикрашав вхід до аптеки. Тут був бюст імператора Тита.