Школа, що має очі: фото дивного ззовні навчального закладу в Мексиці

В місті Масатлан, що розташоване на узбережжі Тихого океану в Мексиці, архітектори вирішили побудувати незвичну за формою школу. Зовні здається, що будівля має очі та рот.

Під час будівництва школи використали спеціальні матеріали, які менше піддаються руйнуванню. Причиною є підвищений рівень солі в тамтешньому повітрі, пише Archdaily.

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Масатлан більшу частину року переживає високу температуру та вологість, тому архітектори намагались мінімізувати вплив тепла на аудиторії, не втрачаючи природного світла та відкритості до зовнішнього світу.



Місто має доволі посушливий клімат / фото: Archdaily

Система будівництва полягала у використанні порожнистої цегли та створенні напіввідкритого фасаду. Проте в результаті будівля багатьом здалась моторошною.



Всередині школа має великий атріум / фото: Archdaily

Проте в архітектурній компанії, яка займалась проєктуванням школи не бачать проблеми та вважають отвори просто набором трикутників.

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Всередині багато великих вікон, щоб отримати якомога більше природного світла / фото: Archdaily