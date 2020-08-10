Пекінська студія DnADesign and Architecture побудувала фабрику з виготовлення сиру тофу високо в горах. Споруда є повністю дерев'яною, та має структуру сходів. Більше про фабрику з виготовлення тофу – читайте в матеріалі.

Завод розташований в горах Сонгян, що на заході Китаю, повідомляє Dezeen.

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Фабрика водночас є шоу-румом для виставки різних видів сиру. До того ж, відвідувачі можуть побачити увесь процес виготовлення соєвого сиру на власні очі.



Фабрику побудували високо в горах / Фото Dezeen

Цей регіон Китаю завжди був відомий своїми традиціями виготовлення сиру тофу.



Відвідувачі можуть спробувати сир просто на фабриці / Фото Dezeen

Продукція традиційних сімейних майстерень не могла вписатись у чинні стандарти продовольчих сертифікатів, щоб її можна було продати в супермаркетах,

– розповіли власники фабрики.



Кожен крок працівників на фабриці можна побачити / Фото Dezeen

Саме тому фабрику вирішили побудувати у стилі, який притаманний архітектурі тутешніх мешканців. Самі місцеві змогли працевлаштуватись на фабриці.

Будівля поділена на окремі приміщення, де проходять різні етапи процесу виготовлення тофу. Так, тут є приміщення для замочування, подрібнення та варіння сої.



Процес виготовлення тофу доволі клопіткий / Фото Dezeen

Також є зона для смаження тофу та зал для дегустації, щоб спробувати готовий продукт. Всі простори тут розташовані на різній висоті, тому їх сполучають величезні бетонні сходи.

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Сходи повторюють навколишній ландшафт / Фото Dezeen