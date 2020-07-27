Charlie Living – це величезний житловий комплекс, який побудований на місці однієї з найвідоміших пам'яток столиці Німеччини – Берлінської стіни. На колишньому пропускному пункті між Східним та Західним Берліном "Чарлі" облаштували будинок у вигляді зруйнованої стіни.

Розташований комплекс поблизу перетину вулиць Зіммерштрассе та Фрідріхштрассе, інформує Archdaily.

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Комплекс складається з 243 3-7 кімнатних квартир площею від 40 до 300 метрів квадратних, він є одним з найновіших житлових споруд у цій місцевості.



Будинки розташовані так, щоб отримувати багато сонячного світла / Фото Archdaily

Загалом тут розташовано три восьмиповерхові будівлі по боках, та кілька невеличких таунхаусів всередині двору. Будівлі трохи нахилені одна до одної так, щоб склалось враження ніби в суцільній стіні з'явилась велика прогалина. На території комплексу також є великий поліфункціональний парк.



Між будівлями розташували численні пішохідні алеї та великий парк / Фото Archdaily

Зовні будівлі схожі на велетенську стіну з численними терасами та лоджіями, а на цокольні поверхи тут займають торгові точки.

Залежно від часу доби та падіння світла металевий фасад здається сріблястим або золотистим. А одна з будівель містить кімнату для відпочинку на першому поверсі, та велику терасу нагорі.



Тераси вдалось розташувати не всюди / Фото Archdaily

Архітектор доводить, що мешкати в центрі та водночас відчувати спокій і умиротворення насправді реально.

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