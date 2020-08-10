У місті Тоне, що у Швейцарії, побудували приватний будинок з видом на Монблан – найвищу гору Альп. Власник довгий час проживав у Сінгапурі, тому захотів, щоб будівля нагадувала йому про цю країну. Власне дизайн отримав азійські мотиви та яскравий помаранчевий колір.

Саме колір та фактура фасаду має сінгапурські мотиви, повідомляє Archdaily.

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Власник вілли довгий час проживав у Сінгапурі, що є доволі космополітичною країною. Навіть назва будинку перекладається із тамтешнього діалекту як "переплетіння шести мов".



Будівля має широкі вікна / Фото Archdaily

Будівля насправді складається з двох окремих структур, які поєднані в одну. Звідси і назва – "Twin House". Фасад тут виконаний на традиційний сінгапурський манір.



Сходи вирізняються білосніжним кольором / Фото Archdaily

Зсередини оранжева будівля містить білосніжні інтер'єри з дерев'яними вставками та великими панорамними вікнами.



Стіни мають традиційний азійський візерунок / Фото Archdaily

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Сама будівля має три поверхи та призначена для життя на пенсії власника та його дружини.

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