Два відомі архітектурні видання зі світовим Calvert Journal і ArchDaily разом ведуть проєкт, в якому знайомлять читачів з архітектурними спорудами часів СРСР та держав-сателітів нафталінової імперії. Пропонуємо читачам на власні очі поглянути на знакові будівлі радянської епохи. Сьогодні йтиметься про 5 музеїв та меморіалів.

Загалом видання представлять 50 монументальних споруд, пише Archdaily.

Попередня публікація: Космос, Київ та Інтерконтинентал: 5 масштабних готелів родом з соціалізму – фото

5 величезних меморіалів та музеїв з епохи соціалізму

Гора Бузлуджа / Болгарія



Будівля зараз не працює, та була визнана однією з найнебезпечніших пам'яток Європи через свою аварійність / Фото Archdaily

Розміщена на вершині гори Бузлуджа (1441 метри над рівнем моря) в балканських горах Болгарії. Споруда має футуристичний дизайн зведена у формі блюдця, і відома як меморіал Бузлуджа. Будівництво тривало понад 8 років, та залучило близько 6 тисяч робітників. Інтер'єр меморіалу прикрашений мозаїкою, які зображають встановлення соціалізму в країні та гаслами Болгарської комуністичної партії.

Селейман-Тоо / Киргизстан



Тут розташована могила пророка Сулеймана / Фото Archdaily

Музей Сулейман-Тоо розташований серед священних вершин і схилів Ферганської долини та є металевою конструкцією. Будували музей в природній печері на честь 3000-річчя заснування міста Ош, і сьогодні вона функціонує як Національний історико-археологічний музей країни.

Київський крематорій / Україна



Тут також колись була "Стіна пам'яті" / Фото Archdaily

В 60-роках минулого століття радянська влада почала будувати крематорій на Байковій горі. Будівництво тривало понад 10 років. Сьогодні у крематорії є три прощальних зали та шість печей. Щоденно відбувається приблизно 20-30 кремацій.

Spomen-Dom / Боснія та Герцеговина



В будівлі відсутнє штучне освітлення / Фото Archdaily

Грандіозний музей, що нагадує піраміду, був споруджений для вшанування подій Сутєскої битви у 1943 році. Меморіал може похвалитися великими гравюрами, а також фресками з іменами та цитатами військовослужбовців, які брали участь в битві.

Будинок Мельникова / Росія



Пізніше в архітектора забрали змогу займатись улюбленою справою / Фото Archdaily

​До теми: Перевернута піраміда та НЛО: 5 найкращих наукових споруд соціалістичної архітектури – фото

Споруда належить до авангардної радянської архітектури та служила домом для архітектора Костянтина Мельникова. Будівля має циліндричну форму та всіяна численними маленькими вікнами.