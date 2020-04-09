Скільки років треба відкладати українцям, щоб купити власну квартиру: інфографіка

Мати власне житло часто є мрією для багатьох, а іпотечні ставки в Україні досі найвищі в Європі та одні з найвищих у світі. Ми порахували скільки мешканцям найбільший українських міст треба відкладати, щоб купити власну квартиру.

Найдешевше купівля квартири обійдеться мешканцям Запоріжжя.

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Скільки потрібно заощаджувати, щоб купити житло без іпотеки?

Найшвидше однокімнатну квартиру в новобудові зможе купити сім'я із Запоріжжя – за 5,9 року. Найдовше заощаджувати доведеться львів'янам, де заробляючи середню у місті зарплату, чекати на можливість придбання квартири треба 10 років.



Скільки часу треба заощаджувати на власну квартиру / інфографіка: 24 канал

Як ми рахували?

Гіпотетичний покупець – сім'я із 2 дорослими, які працюють та отримують середню заробітну плату.

Щоб оцінити рівень доходів потенційного покупця житла, ми взяли дані про середню зарплату по областях та місті Києві з Державної служби статистики України. Оскільки ми припускаємо, що в сім'ї, яка хоче купити квартиру, обоє дорослих працюють, то множимо дохід на 2.

Скільки грошей треба заощаджувати щомісяця?Банки при розрахунку можливості кредитування громадян припускають, що заощадити можна приблизно 40% від доходів.

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Звідки дані про вартість житла?

Ми взяли дані з dom.ria, які, щоправда, були актуальні до настання кризи через пандемію коронавірусу. Майбутнє житло у нашому розрахунку – однокімнатна квартира у новобудові.