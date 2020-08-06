На лимані річки Кромме звели осучаснене житло корінних племен, які населяли Південну Африканську Республіку. Будинок для сімейства з Лондона складається з білих стін, та солом'яних дахів. Інтер'єр відрізняється набором великої кількості меблів, текстилю та декору.

Довга, але вузька ділянка дала змогу звести будинок площею 3330 метрів квадратних, повідомляє Archdaily.

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До архітекторів були чіткі вимоги, серед яких білосніжні стіни та скатні дахи з соломи. Ще однією складністю було дотримання екологічних норм, які забороняють будівництво в межах 20 метрів від річки.



Огорожа є частиною тильних стін будинків / Фото Archdaily

Тому саме приміщення будували вглибині ділянки, давши змогу створити велике передня подвір'я, частину з якого вирішили обгородити.



Загалом навколо будівель є велика незаймана територія / Фото Archdaily

Помешкання складається з трьох окремих одноповерхових приміщень з "заточеними" догори фасадами, та довгими білими димоходами.

Перша частина вміщує лише гараж та кухню, друга для вітальні, їдальні, та кімнат для розваг. В останній розміщені спальні. Двори тут були посаджені травами, кущами та деревами.



Перед будинком є велика тераса з басейном / Фото Archdaily

Інтер'єр оздоблений палітрою природних матеріалів, забезпечуючи нейтральний фон для барвистих меблів та деталей з латуні.

Сама конструкція приміщень нагадує перевернутий корпус човна, стіни якого містять дерев'яні жалюзі.



Інтер'єр містить яскраві меблі та оздоблений пастельними кольорами / Фото Archdaily

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На обгородженому подвір'ї розміщена тераса з 18-метровим басейном, також тут відновили ​​корінну рослинність пісків, сірі тони підкріплюють кольори, які переважають у будинку.

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