Сонячні батареї, скло та зелень: як виглядає будівля олімпійського комітету в Лозанні – фото

Ще в червні минулого року Міжнародний олімпійський комітет переїхав в нову будівлю. Скляна споруда з незвичним дизайном стала однією з найекологічніших будівель світу. Нове приміщення розташовується поряд зі старим на березі Женевського озера. Які особливості нової штаб-квартири – читайте в матеріалі.

Штаб-квартира під назвою Олімпійський дім розташувалася в кількох метрах від Шато де Віді – пам'ятки архітектури XVI століття, де раніше базувався головний офіс МОК. В нього можна потрапити безпосередньо з нової будівлі за допомогою спеціального переходу, повідомляє Metropolis.

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Загалом нова споруда має 5 поверхів, які повинні вмістити під одним дахом понад 500 працівників. Раніше комітет був змушений працювати в чотирьох офісах по всьому місту.



Частина даху покрита зеленню / Фото Metropolis

Дизайн розробила данська фірма 3XN. За їхніми словами, ця штаб-квартира відображає усі п'ять ключових елементів, які пов'язані з олімпійським рухом: символізм, інтеграцію, гнучкість, співпрацю та стійкість.



Особливо епічно нова будівля виглядає на фоні старої / Фото Metropolis

Основним елементом інтер'єру стали гвинтові сходи, що символізують п'ять олімпійських кілець. Всередині є конференц-зал, зали засідань, ресторани, виставковий зал, офіси, тренажерний зал, тераса і підземний паркінг.



Круглі сходові марші символізують сходи / Фото Metropolis

Проте головною рисою нової споруди є її екологічніть. Так, штаб-квартира обладнана сонячними панелями, тепловими насосами, які тягнуть воду з Женевського озера і таким чином забезпечують будівлю відновлювальними ресурсами.



Дах обладнаний сонячними панелями / Фото Metropolis

Планується, що приміщення буде споживати на 35% менше електроенергії і на 60% – муніципальної води, ніж звичайна новобудова таких розмірів. Велика кількість вікон знизить споживання електроенергії.

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МОК вдалось зекономити на будівництві / Фото Metropolis

Цікаво, що Олімпійський комітет закладав у бюджет на будівництво нового центру приблизно 200 мільйонів доларів, проте будівля в результаті обійшлась у 146 мільйонів.