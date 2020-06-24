Два відомі архітектурні видання Calvert Journal і ArchDaily разом розпочали висвітлювати архітектурні проєкти СРСР та інших соціалістичних держав. Пропонуємо читачам поглянути на знакові будівлі радянської архітектури та тодішнього уявлення про футуризм. Сьогодні йтиметься про 5 футуристичних готельних будівель.

Загалом видання планують видати 50 будинків, які родом з "нафталінової імперії", повідомляє Archdaily.

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5 футуристичних готельних будівель з соціалістичних держав

Цахкадзор, Севан, Вірменія



Проєктантів цього "шедевру" пізніше вислали в трудові табори / Фото Archdaily

Курорт Цахкадзор розташований на березі великого озера Вірменії Цахкадзор – це модерністська будівля, яку побудували на початку 1930-х років. Колись цей курорт приймав літературних діячів з усього світу.

Приміщення є чотириповерховою будівлею з вигнутими балконами та заскленою східною вежею з приголомшливим видом на озеро. Сьогодні, будинок потребує ремонту, проте досі приймає гостей.

Санаторій "Дружба", Крим, Україна



Спочатку споруду планували звести прямо на пляжі / Фото Archdaily

Санаторій "Дружба" нагадує космічний корабель, висаджений на березі Чорного моря. Радянська влада називала його раєм на землі, бо тут була можливість отримати примітивний для решти світу сервіс: відвідати культурні заходи, пройти оздоровчі процедури та насолодитися морем біля Ялти.

Існує легенда, що лідери західних держав вважали, що будівля є таємною базою СРСР через свій монументальний вигляд. Сьогодні санаторій досі працює, проте вже під окупаційним російським правлінням.

Готель "Салют", Київ, Україна



Готель спочатку мав бути вдвічі вищим / Фото Archdaily

Неподалік станції метро "Арсенальна" в Києві розташовується циліндрична будівля. Готель побудований у 1984 році і є втіленням футуристичного бачення пізнього радянського модернізму.

Саме приміщення розташоване на високому бетонному фундаменті, а до номерів можна потрапити лише за допомогою ліфту або кругового пандуса. На семи поверхах розташовується сто номерів, 90 стандартних та 10 покращених. Готель і сьогодні приймає гостей.

Курорт "Панорама", Стредське Плесо, Словаччина



Загалом будівля має 10 поверхів / Фото Archdaily

Побудована в 1969 році була відкрита з нагоди Чемпіонату світу з гірськолижного спорту в 1970 році. Готель став центром гірськолижного спорту в самому серці словацьких Татр.

Готель Panorama побудували на висоті 1355 метрів над рівнем моря. Дуже популярний на той час готель стояв поруч з вокзалом яка обслуговувала головну залізничну лінію Чехословаччини. Сьогодні "Панорама" вже повністю відремонтована, а бетонний фасад був замінений сучаснішим облицюванням.

Резиденція Тодора Живкова, Софія, Болгарія



Величезний комплекс сьогодні є занедбаним / Archdaily

Сьогодні цей модерністський комплекс на околиці Софії лежить занедбаним, розфарбований графіті. 50 років тому він приймав одну з найважливіших особистостей країни – колишнього болгарського комуністичного лідера Тодора Живкова.

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Спочатку будівля повинна була приймати відомих політиків держави. Проте Живкову так сподобався курорт, що він вирішив зробити його своїм особистим. Після смерті власника, комплекс, який складається з п'яти будівель був переобладнаний в клуб для гольфу та готель. Проте сьогодні він стоїть занедбаним.