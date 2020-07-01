Соціальна нерівність з повітря: фото різниці між кварталами багатіїв та бідняків з усього світу
В усьому світі міські райони відрізняються своїм виглядом. Такі відмінності часто спричинені соціальною та економічною нерівністю мешканців. Особливо разюче виглядають райони бідняків та багатіїв, які сусідять один з одним, саме з висоти пташиного польоту.
Відоме архітектурне видання Archdaily пропонує добірку фото багатих та бідних районів, йдеться на їхньому сайті.
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Розбіжності в тому, як живуть люди, іноді важко помітити з місця. Часто громади, що мають багатство та привілеї, існують лише в кількох метрах від убогих умов та осель,
– розповідає фотограф Джонні Міллер.
Мумбаї, Індія / Фото Archdaily
За словами фотографа, дивлячись вниз з висоти декількох сотень метрів, можна помітити неймовірні сцени нерівності.
Найробі, Кенія / Фото Archdaily
Міллер фотографує такі контрасти вже не перший рік, а з 2018 року розширив свої серії та сфотографував міста у США, Мексиці, Танзанії, Кенії та Індії.
Мехіко, Мексика / Фото Archdaily
Кожне з цих місць має різні форми та міську морфологію, характерну для відповідного контексту, проте сильні розриви залишаються.
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Йоганнесбург, ПАР / Фото Archdaily