В усьому світі міські райони відрізняються своїм виглядом. Такі відмінності часто спричинені соціальною та економічною нерівністю мешканців. Особливо разюче виглядають райони бідняків та багатіїв, які сусідять один з одним, саме з висоти пташиного польоту.

Відоме архітектурне видання Archdaily пропонує добірку фото багатих та бідних районів, йдеться на їхньому сайті.

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Розбіжності в тому, як живуть люди, іноді важко помітити з місця. Часто громади, що мають багатство та привілеї, існують лише в кількох метрах від убогих умов та осель,

– розповідає фотограф Джонні Міллер.



Мумбаї, Індія / Фото Archdaily

За словами фотографа, дивлячись вниз з висоти декількох сотень метрів, можна помітити неймовірні сцени нерівності.



Найробі, Кенія / Фото Archdaily

Міллер фотографує такі контрасти вже не перший рік, а з 2018 року розширив свої серії та сфотографував міста у США, Мексиці, Танзанії, Кенії та Індії.



Мехіко, Мексика / Фото Archdaily

Кожне з цих місць має різні форми та міську морфологію, характерну для відповідного контексту, проте сильні розриви залишаються.

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Йоганнесбург, ПАР / Фото Archdaily