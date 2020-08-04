По усьому світу сьогодні збережені сотні різних будівель та конструкцій, які були будовані сотні, а інколи і тисячі років тому. Попри те, що ЮНЕСКО намагається захищати їх, більшість таких будівель або повністю зруйновані або лише частково.

Сьогодні в Списку всесвітньої спадщини є 53 об'єкти, яким загрожує руйнування, пише Boredpanda.

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На жаль, під впливом погодних чинників, а також внаслідок зміни клімату та діяльності людини, багато будівель поступово руйнуються. Щоб зрозуміти як виглядали відомі історичні будівлі з усього світу колись, пропонуємо вам порівняти 6 об'єктів, яким загрожує повне знищення.

5 об'єктів зі списку ЮНЕСКО, яким загрожує повне знищення

Хатра, Ірак

Ще зовсім нещодавно Хатра була найкраще збереженим древнім парфянським містом. Фортеця була побудована між ІІІ ІІ століттям до нашої ери. Хатра була столицею першого Арабського Королівства і її називали Будинок Божий.

Втім, Сасанійський цар Ардашир I зруйнував місто, а його руїни аж до XIX століття буди нерозкритими. Втім усі старання відновити будівлю були зведені нанівець бойовиками ІДІЛ.

Лептіс Магна, Лівія

Залишки театру, який був побудований ще у 193 році до нашої ери. Лептіс Магна було третім за значенням римським містом в Африці (після Карфагена та Олександрії).

Споруда є унікальною, адже вважається одним з перших театрів, які будувало людство. Втім громадянська війна в Лівії позбавила захисту місто і зробила його вразливим до пограбувань та нищень.

Пальміра, Сирія

Пальміра стала флагманом спадщини, яка зникає. У розпал війни в Сирії бойовики ІДІЛ зруйнували храм Белу в Пальмірі та багато інших споруд.

Колись храм, який побудований ще у І столітті стояв на центральному подіумі, оточений численними колонами. Все, що залишилося після війни – частина стіни та головна вхідна арка храму. Сьогодні проводяться роботи, щоб зберегти стародавнє місто.

Портобело-Сан-Лоренцо, Панама

Починаючи з 1590-х років, Іспанська влада побудувала серію фортів вздовж узбережжя Карибського басейну Панами, щоб захистити торгові шляхи. Деякі форти тут були побудовані настільки гармонійно, що повторювали вигини берегової лінії.

Форти Портобело-Сан-Лоренцо є вершиною іспанської військової архітектури. Але опади та час загрожують будівлі, тож об'єкт вважається таким, якому загрожує знищення.

Нан Мадол, Мікронезія

Між 1200 і 1500 роками нашої ери династія Содлерів побудувала понад 100 рукотворних островів Понпей біля узбережжя головного острова. Розміри та витонченість цих штучних островів та споруди, які тут розміщені є світовою спадщиною. Велике місто в Тихому Океані колись вміщало кам'яні палаци, храми, гробниці та будинки, які разом займали місце на 200 акрах.

Річ у тім, що місто фактично розташоване на воді і з середини XIX століття ніяк не використовувалось. Сьогодні будівлі загрожує знищення через рослинність, яка підважує фундаменти, та поступове затоплення водою.

Старий Єрусалим, Палестина (Ізраїль)

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Єрусалим будувався протягом сотень років, а центр Старого Міста датований близько 20 роком до нашої ери. ЮНЕСКО вважає, що ця частина міста під загрозою, адже тут відбулись стрімкі руйнування протягом останніх десятиліть, а кроків до виправлення ситуації фактично не роблять.

Всі фото взяті з порталу Boredpanda