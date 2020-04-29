Спіраль на березі океану: як виглядатиме найвища будівля Австралії – фото

Уряд штату Вікторія, що в Австралії, схвалив проєкт Southbank в місті Мельбурн. Будівництво парних веж, одна з яких стане найвищою в країні заплановане на 2021 рік. Загальна висота проєкту становитиме 365 метрів.

Південний берег Австралії вже багато років не стикався з таким масштабним проєктом, пише Archdaily.

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Планується, що новий проєкт матиме площу у 275 метрів квадратних. Під час будівництва залучать понад 4700 будівельників, а після завершення будівництва вежі створять 3250 нових робочих місць у різних галузях.



Будівлі стануть окрасою всієї Австралії / фото: Archdaily

Приміщення призначатимуться під офіси, роздрібну торгівлю, розваги, готелі та центри дитячого дозвілля.

Новий центр сприятиме майбутньому зростанню Мельбурна та його бажанню стати справді глобальним розумним містом,

– розповів один з розробників проєкту.



На кожній терасі буде свій "кишеньковий" парк / фото: Archdaily

Вежі постануть в діловому районі міста. Неподалік розташовані п'ятизіркові готелі, офіси, оздоровчі центри та житлові будинки.

Архітектори розробили "спіралевий" фасад на якому розташовані низка відкритих просторів та зелених зон. Так, кишенькові парки стануть центром у двох будівлях, з'єднуючи поверхи всередині веж.



Проєкт є одним з наймасштабнішим в Австралії за довгий час / фото: Archdaily

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Від початкової концепції до тієї, яка перетворилася на новаторський глобальний проєкт спільного співробітництва пройдено великий шлях. Результат є захопливою перспективою не тільки для команди проєкту, але й для Мельбурна, який підтвердить свою репутацію як найсприятливішого для життя міста у світі,

– розповіли розробники.