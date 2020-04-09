Справді безпечне місце: побудували дитсадок з ігровим майданчиком на даху – фото

В Португалії побудували дитсадок, де діти зможуть гратися на даху. Діти матимуть простір на другому поверсі в дощову погоду та відкритий ігровий майданчик в сонячну.

Дитсадок з'явився внаслідок ідеї зменшити кількість контактів дошкільнят з вулицею, та водночас забезпечити їх достатньою кількістю свіжого повітря.

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Будівлі об'єднали за допомогою дерева.



Панорамні вікна виходять в сквер / фото: Dezeen

Деревина була обрана як основний конструкційний та внутрішній оздоблювальний матеріал через її екологічність, теплоізоляцію та швидкі темпи будівництва,

– розповіли представники архітектурної студії.



Дерево слугує основним матеріалом в будівництві дитячого садка / фото: Dezeen

Перший поверх дитсадка має великі панорамні вікна, які виходять на зелену зону. Тут розташовані аудиторії та їдальня. Стіни, які виходять на вулицю, облицьовані металевими пластинами. А зі східного боку будівля має лише невеличкий проріз, через який всередину потрапляє світло.



Зі східного боку також розташований один із входів всередину / фото: Dezeen

В південному кінці споруди розташований невеликий простір для вихователя.

На верхньому поверсі створили багатофункціональний простір, який служить критим ігровим майданчиком, спортзалом простором для проведення заходів.

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Гратись на даху цілком безпечно / фото: Dezeen

Також дерев'яний настил на другому поверсі надає додаткову ігрову зону, а також місце для ліхтарів, що висвітлюють простір внизу.