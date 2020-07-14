Справжня краса всередині – нестандартний дизайн будинку у Іспанії: фото
Будинок сформульований за допомогою простого поєднання: гараж, добре пов’язаний з садом для влаштування вечірок з друзями, і сонячний будинок, який дивиться на пейзаж з радикальним отвором, що контролює вхід сонячного світла через великий козирок.
Сад розглядають, як посередника з ландшафтом через нову топографію, пише видання Archdaily.
До слова: Панцир броненосця: в Китаї звели дивної форми надбудову над печерою – фото
Конструкція будинку виготовлена з бетону, що дозволяє працювати з місцевими будівельними компаніями та дає можливість органічного, недосконалого та рукотворного результату.
Вихід в сад – нерозривний зв'язок з природою / Фото Archdaily
Облицювання виготовляється кам'яною кладкою з місцевого кар'єру, що використовується як сировина для гравію.
Ззовні не скажеш, що всередині сучасний інтер'єр / Фото Archdaily
Камінь, що використовується, є результатом надлишку матеріалу у виробництві великих плит, що робить його дуже економічним.Отримана просторічна конструкція пов'язана з навколишнім середовищем.
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