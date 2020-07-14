Будинок з каменю в Іспанії / Archdaily

Будинок сформульований за допомогою простого поєднання: гараж, добре пов’язаний з садом для влаштування вечірок з друзями, і сонячний будинок, який дивиться на пейзаж з радикальним отвором, що контролює вхід сонячного світла через великий козирок.