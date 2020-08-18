У США представили проєкти перебудови бібліотеки Теодора Рузвельта – неймовірні фото
Snøhetta, Studio Gang та Henning Larsen представили свої проєкти для президентської бібліотеки 26-го президента США Теодора Рузвельта, що в Північній Дакоті. Загалом участь в конкурсі брали 12 компаній, а результат обіцяють приголомшливий.
Теодор Рузвельт був 24 президентом США, повідомляє Archdaily.
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За словами проєктантів, їхній дизайн надихається багатими пейзажами північних районів штату, які об'єднані спадщиною Теодора Рузвельта і сягають корінням у місцеву громаду.
Загалом є три варіанти проєкту / Фото Archdaily
Наше бачення проєкту закорінене в ландшафті та спільноті, яку так любив Рузвельт – вони такі ж багаті і стійкі, як і 150 років тому,
– розповіли архітектори.
Інший варіант складається з однієї будівлі / Фото Archdaily
Комплекс будівель складатиметься з трьох або чотирьох елементів у формі підкови, які виконують різні функції. Цей план є найімовірнішим, але не остаточним, відтак фіналістів усього три.
Наймасштабніший з усіх проєктів / Фото Archdaily
Цілком можливо, що у фінального проєкту будуть "зелені" дахи та гармонія з навколишнім ландшафтом. Остаточний варіант планують затвердити вже до кінця 2020 року.
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