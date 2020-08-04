Американський інститут архітекторів розкритикував скасування федеральним урядом положення, яке сприяло усуненню расової сегрегації в житловому фонді США. Йдеться про ініціативу Дональда Трампа, яка скасувала раніше введене правило про рівні умови у доступі до житла.

Про скасування так званого правила AFFH, яке запровадив попередній лідер країни Барак Обама, Дональд Трамп написав у своєму твіттері, повідомляє Dezeen.

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Йдеться про ініціативу Обами, яка підкріпила закон 1968 про скасування расової сегрегації. Правило AFFH передбачало, що громади (переважно у передмісті), які отримують федеральні гроші на будівництво власного житла, повинні переглянути правила розподілу цих грошей. Так, ініціатива передбачає доступ до житла усім верствам населення, незалежно від кольору шкіри.



Скасування правила відразу набрало чинності / Фото Dezeen

Саме тому авторитетна у США організація американський інститут архітекторів висловила свій протест щодо дій Трампа.

У такий критичний момент для подолання расової нерівності, зрозуміло, що нам потрібно зробити більше, а не менше, щоб забезпечити справедливість для всіх американців, особливо щодо такої базової потреби людини, як помешкання,

– розповіли в інституті.

На думку Трампа, офіційний Вашингтон не повинен втручатись у те, як ці гроші розпоряджаються на місцях, адже кожна громада є унікальною.



Більшість виборців Трампа проживають саме у передмісті / Фото Dezeen

Втім, очільник США написав популістський твіт, в якому зазначив, що жителі передмість більше не будуть потурбовані будівництвом "бідних" будинків у їхніх районах. Також він припустив, що таким чином в країні знизиться злочинність.

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Експерти зазначають, що таким чином Трамп мобілізує свій електорат, який якраз і складається з жителів передмість, перед президентськими виборами.