Італійський архітектор Анджело Ренна запропонував висадити 35 000 кипарисів на міланському стадіоні Сан-Сіро. Ренна пропонує перетворити легендарну арену на громадський меморіал тим, хто втратив життя під час пандемії коронавірусу. Раніше стадіон планували знести.

З 1926 року Сан-Сіро (Джузеппе Меаца) служить домашньою ареною для двох міланських клубів "Мілан" та "Інтер", повідомляє Dezeen.

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Основна ідея – врятувати легендарний стадіон "Сан-Сіро" від знесення, перетворивши всю споруду на місце вшанування пам'яті жертв Covid-19,

– сказав архітектор.



Таким чином також привернуть увагу до кількості жертв від коронавірусу в Італії / Фото Dezeen

Пропонується висадити приблизно 35 тисяч кипарисів – саме стільки осіб стали жертвами пандемії в Італії. Дерева ростимуть просто на трибунах, адже сидіння демонтують.



До дерев підведуть системи зрошування / Фото: Dezeen

На знесення стадіону орієнтовно мало б піти близько 70 мільйонів євро, які архітектор пропонує направити на втілення проєкту в життя.



Поле планують залишити недоторканим / Фото Dezeen

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На думку архітектора, переконати клуби буде найважчим завданням у цій історії.