Старовинний Львів: забутий палац XVIII століття в центрі міста – фото

В центрі Львова, на площі Галицькій 10, розташована унікальна архітектурна перлина. Йдеться про єдиний вцілілий палац XVIII століття садибного типу у Львові – палац Бесядецьких. На жаль сьогодні пам'ятка в занедбаному стані та потребує реставрації.

Колишній палац Бесядецьких це єдина у Львові, магнатська резиденція XVIII століття садибного і міського типу, яка існує досі, пише Lviv 1256.

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Попри свою цінність, сьогодні підвали цієї пам'ятки архітектури завалені сміттям. Верхні поверхи та подвір'я палацу перебувають в занедбаному стані.



Так виглядає вхідна брама палацу / фото: З відкритих джерел

Збудований палац приблизно у 1737 році, а через кілька років сталась пожежа, яка серйозно пошкодила його. У 1756 році його реконструювали. Пізніше палац перебудовували ще двічі, проте він зберіг свій зовнішній вигляд.



Як виглядав палац у 1870 році / фото: З відкритих джерел

За час свого існування палац пережив багато реставрацій. Тут замінювали балки перекриття та добудовували приміщення. На фасаді перед входом в палац можна побачити кам'яний картуш з гербом.

За час свого існування будівлю використовували як виставковий центр, поштове відділення, бібліотеку та інші соціальні потреби. Сьогодні палац належить Львівському національному університету імені Івана Франка.



Інтер'єр перебуває в жахливому стані / фото:photo-lviv.in.ua

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Палац потребує повної реставрації, адже його стан критичний. Поки університет лише укріпив фундамент будинку, та проводить частковий ремонт