Старший і молодший брат: мініатюрні цегляні будиночки для медитацій у заповіднику Мехіко – фото

Комплекс будинків розташований далеко від історичного центру міста. Загальна площа забудови – понад 600 квадратних метрів. Розташування приємно дивує – довкола лісовий заповідник.

Проєкт виконаний в об'ємній композиції, а самі будинки вимальовують собою літеру L. Із західного боку розташовані спальні із видом на озеро та пагорби, пише видання Archdaily.

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Автори проєкту шукали рівновагу між конфіденційністю, кліматом та видом на захід сонця, який в основному захищений балконом, які фільтрує сонце. Подвір'я є максимально відкритим та не порушує незайманість лісового заповідника.



Отвори в стелі чудово пропускають сонце / фото: Archdaily

Обидва дахи функціонують як тераса, один з яких є майданчиком для йоги. Будиночки мають різні характеристики, які роблять їх схожими, але всередині інтер'єр суттєво відрізняється. Дизайн інтер'єру виконаний у стилі мінімалізму.



Внутрішнє подвір'я між будинками / фото: Archdaily

А отвори у стелі кожного із будинків, дозволяють насолоджуватись сонцем, яке заходить по обіді.