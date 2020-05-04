Стару офісну будівлю в Німеччині повністю покриють зеленими кущами – фото

Архітектурна компанія Ingenhoven Architects розробила проєкт, за яким стару офісну будівлю в Дюссельдорфі повністю покриють 30 тисячами рослин. 8 кілометрів живоплоту зроблять будинок рекордсменом. Споруда стане найбільшою повністю зеленою багатоповерхівкою в усій Європі.

Стара офісна будівля розташована в одному з історичних районів міста, пише Dezeen.

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П'ятиповерховий офіс Kö-Bogen II займає чільне місце поряд з вежею Драйшейбенхауз і навпроти театру Шауспіелхау, що недалеко від центру міста.



Будівля стане продовженням скверів району / фото: Dezeen

За словами представників архітектурної компанії, похилі фасади зробили саме цю споруду ідеальною для втілення ідеї будівлі, яка здалеку нагадує парк.

Kö-Bogen II був розроблений у відповідь на теперішню містобудівну ситуацію,

– розповів Крістоф Інгенховен, засновник Ingenhoven Architects.

Такі живоплоти є дуже популярними в Німеччині, та часто відіграють роль огорожі на подвір'ях приватних будинків.



Такі живоплоти не є новинкою для німців / фото: Dezeen

Студія визначила, що живоплоти з граба є найбільш відповідним способом інтеграції великої кількості зелені в розвиток офісу через його характеристики. Простота у вирощуванні граба на місцях і порівняна невибагливість в обслуговуванні.



Екологічна ініціатива змінить структуру всього району / фото: Dezeen

Окрім приміщень офісного призначення, будівля містить ресторани та магазини.

В архітектурній компанії сподіваються, що така ініціатива покладе початок переосмисленню традицій містобудування в Дюссельдорфі зокрема та в Німеччині загалом.



Під певним кутом "зелена стіна" повністю вкриває фасад / фото: Dezeen

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Нам потрібна сміливість і відданість, щоб перетворити наші міста в більш сприятливе для навколишнього середовища простори,

– заявили в Ingenhoven Architects