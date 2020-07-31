В Малоголосківському парку у Львові продовжуються активні роботи з облаштування зон для відпочинку. Окрім прибирання території та встановлення ЛЕД-освітлення, лавочок та урн для сміття, до проєкту залучили відомого митця. Незабаром тут з'явиться парк дерев'яних скульптур. Більше про розвиток локації в стилі еко – читайте в матеріалі.

Новостворений Малоголосківський парк в районі Під Голоском, який протягом років був занедбаним, щодня набуває нових рис, повідомляє Дім 24.

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З початку 2020 року в Малоголосківському парку почались роботи з облагородження території. Так, за ініціативою та сприяння компанії LEV Development парк повністю розчистили від сміття та самовільних забудов, також висадили нові дерева, квіти, проклали пішохідний променад та встановили лавочки.



В парку вже встановлені лавочки та урни / Фото LEV Development

Нещодавно в парку через негоду впало дерево, тож з нього вирішили створити дерев’яні міфологічні скульптури.



Дереву дадуть друге життя / Фото LEV Development

Роботою займається львівський скульптор-різьбяр Антон Лубій. Вже виготовлені та встановлені в парку скульптури Ангела та Царя.

Особливості парку

У LEV Development вважають, що Малоголосківський парк не повинен бути схожим на усі міські парки. Його планують зробити у стилі еко та поділити на зони.

Зоо-зона



Прогулянки з собаками не створять незручностей іншим / Фото Unsplash

Тут можна вигулювати собак та при цьому не заважати гуляти іншим людям. Таким чином всім буде комфортно.

Садова зона

Тут розмістять сад з кущами смородини та кущами полуниць, фруктовими деревами та затишним затінком.

Релакс-зона



Парк стане альтернативою виїзду за місто / Фото Unsplash

Зона для ваших пікніків та занять спортом. Ранкова йога – не питання. Вечірні посиденьки з келихом ігристого та полуницею – вам сюди.

Що вже встигли зробити? В парку щодня косять траву та підрізають і викорчовують старі дерева. Відбувається постійний вивіз сміття та насадження нових дерев. Встановлюються хідники та доріжки з бетону і подрібнених дерев, а також лавочки, освітлення та урни для сміття.

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На якому етапі відновлення парку



Вже скоро парк відкриють для відвідувачів / Фото LEV Development

Роботи виходять на фінішну пряму, тож вже незабаром прогулянками в Малоголосківському парку зможуть насолоджуватися усі охочі.