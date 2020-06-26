В одному з австралійських міст місцева архітектурна компанія звела екологічний будинок. Lucent – це сучасна субтропічна багатоквартирна будівля, яка складається з торгового комплексу на перших поверхах, та вежі на 190 квартир.

На даху та терасах нового будинку висаджені рослини, повідомляє Archdaily.

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Завданням проєкту було створити визначну будівлю, яка відповідала б міському контексту, середовищу та клімату.



На терасах розташовані столики / Фото Archdaily

Окрім торгової та житлової площі, проєкт охоплює зону відпочинку на даху з басейном довжиною 55 метрів. Такі розміри роблять його найдовшим у південній півкулі.



Басейн доступний для усіх мешканців будинку / Фото Archdaily

По всій площі будівлі є багато затінених просторів, терас та невеличких парків.



Вхід тут також зустрічає власників великою кількістю зелені / Фото Archdaily

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Для мешканців передбачено безліч приміщень, серед яких окремий приватний тренажерний зал, сауна, приватна їдальня, кінотеатр просто неба, віртуальний майданчик для гольфу та мангал.