Сучасна архітектура посеред стародавньої цивілізації: добірка сучасних будівель в Єгипті – фото

В країні, архітектурні традиції якої, сягають минулого тисячоліття, сучасним архітекторам важко будувати щось справді цінне та вражаюче. Єгипет ставить високу планку для усіх митців сьогодення, проте останні чудово впоралися з відповідальністю. Пропонуємо вам 6 сучасних архітектурних проєктів з Єгипту.

Сьогодні в цій країні прагнуть балансувати між старою та сучасною архітектурою, пише Archdaily.

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До вашої уваги 6 сучасних архітектурних проєктів з Єгипту

Мечеть Басуна



Мечеть Басуна розташована в гарячому і посушливому селі Басуна / фото: Archdaily

Вона розташована серед галасливої ​​та густо забудованої місцевості з сусідніми житловими будинками та щотижневим імпровізованим невеликим ринком прямо біля головного входу цього культового місця. Нова будівля була побудована так, щоб запропонувати спокій для своїх відвідувачів.

Бібліотека Александріна



Будівля розташована поряд з історичним портом Олександрії / фото: Archdaily

11-поверхова бібліотека вмістила в собі до 4 мільйонів томів книг. Тут також розміщений планетарій, кілька музеїв та школа інформатики.

Громадський простір Ваді Ель Джемал



Ця будівля стала однією з найважливіших архітектурних пам'яток Єгипту / фото: Archdaily

Розташований у 50 кілометрів на південь від єгипетського берегового міста Марса-Алам. Центр для відвідувачів розмістився біля північного входу WGNP, сприймається як осередок уздовж морського шосе.

Палац Дюни Каттемеї



Дизайнер допоміг розробити інтер'єр будинку / фото: Archdaily

Архітектор та дизайнер інтер'єрів Хішам Алаа виграв конкурс на цей проєкт ще у липні 2017 року. Будівля була лише бетонним каркасом, який вже побудував та придбав власник, а клієнт мав бажання жити у розкішному сучасному палаці з видом на Дюни Каттамеї .

Резиденція обсерваторії Хеопса



Будинок стоїть неподалік славнозвісних пірамід у Гізі / фото: Archdaily

Розташований на плато Гірського некрополя у селі Назлет Ель Самман. Перші племена оселились тут ще у 7 столітті. Обсерваторія Хеопса – це резиденція художника, своєрідні ворота на вході в пустелю.

Культурний центр Dawar El Ezba



Будівля сильно виділяється своїм жовтим кольором / фото: Archdaily

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Dawar Kitchen – це заклад громадського харчування. Тут забезпечують працевлаштування та професійну підготовку для мігрантів, біженців та єгипетських жінок. Будівля також демонструє можливості використання наявних ресурсів для створення естетичного та функціонального приміщення.