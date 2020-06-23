Споруду звели у місті Пово, що в Португалії. Ця місцевість славиться своїм незвичним ландшафтом, в якому переважають скелясті та вапнякові елементи ландшафту. Саме тому архітектори вирішили спроєктувати будинок з бетону, який має гострі кути та форму лабіринту.

Бетон повинен створити відчуття для мешканців ніби вони мешкають в печері, повідомляє Archdaily.

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План цього трикімнатного будинку був розділений на два з половиною поверхи будинку, який через внутрішній дворик розподіляє, упорядковує та з'єднує як внутрішні простори, так і зовнішні доріжки. Приміщення оточує сосновий ліс.



Будівля також має кілька панорамних вікон / Фото Archdaily

На другому поверсі у власника розташований офіс, який веде до даху, де є 360-градусний огляд околиць. Нагору можна потрапити також окремим пандусом з внутрішнього дворика.



План споруди передбачає кілька внутрішніх двориків / Фото Archdaily

Архітектори створили заплутаний план помешкання, де існує кілька способів потрапити до тієї чи іншої кімнати.



З даху відкривається чарівний краєвид / Фото Archdaily

Оголений бетон зі слідами від дерев'яної опалубки відразу відіграє роль конструктивного елементу на фасадах.

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