Поблизу озера Маджоре, що у Швейцарії, побудували великий п'ятикутний будинок для сім'ї з трьох осіб. Будівля є доволі просторою та має 3 поверхи, але з вулиці схожа на невеличкий склад. Помешкання є повністю бетонним та не має облицювання ні зовні ні зсередини.

Житло будо побудоване ще у 1981 році, повідомляє Archdaily.

Вас може зацікавити: Немов сторожова вежа: надзвичайно вузький двоповерховий будинок з'явився в Японії – фото

Ділянка тут є горбистою, а сама будівля побудована на ділянці у 182 метри квадратні. Загалом форма приміщення, а також особливості ділянки роблять це помешкання доволі дивним.



Так помешкання виглядає з боку озера / Фото Archdaily

Так, з боку озера це вузька триповерхова груба бетонна вежа, а з боку вулиці – невеличкий склад без вікон. Єдиний отвір на вулицю – це ворота із сталі, що ведуть до вхідного двору.



А так – з боку вулиці / Фото Archdaily

Попри свою неприступність та закритість, приміщення є доволі світлим через велику кількість вікон.

І зовні і зсередини стіни підлога чи стеля не мають жодного облицювання та вражають холодом бетону. Єдина різниця між покриттям – у житлових зонах бетон відполірований.

До слова: Кам'яний будинок: величезне приватне помешкання з Сан-Франциско – фото

Інтер'єр найбільше нагадує індустріальний стиль, який містить дерев'яні меблі та велику кількість вікон та шибок.

Дивіться більше фото бетонного помешкання: