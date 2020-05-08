На священній горі в Китаї побудували кав'ярню у вигляді хмари – фото

На священній горі Тай, що в Китаї, побудували павільйон з дахом, який схожий на хмаринку. Гора вважається священною та є сакральним місцем для китайців. Простір зі скляними стінами є високогірною кав'ярнею.

Хмару побудували в провінції Шандунь компанією Gad Line + Studio, пише Dezeen. Читайте також: Стару офісну будівлю в Німеччині повністю покриють зеленими кущами – фото Легкий сталевий каркас утворює ніжний каркас павільйону, який підноситься на скелястому хребті, що дивиться в бік гори Тай.

Дістатись до кав'ярні непросто / фото: Dezeen Ми сподівалися побудувати "плаваючу хмару", що нависла в горах,

– розповів один з проєктантів.

Технічно павільйон побудований біля підніжжя гори / фото: Dezeen Кав'ярня має вигнуті скляні стіни, які утворюють довгий оглядовий майданчик. Задня стіна павільйону зведена з каміння.

Склом обрамлені усі стіни / фото: Dezeen Через "повітряність" конструкції майданчик відкритий для відвідувачів в період між квітнем та вереснем.

Всередині також функціонує бібліотека / фото: Dezeen До теми: Продовження природи: фото та концепція будинку в Індії Дугоподібний кільцевий брус обводить по периметру будівлю. 28 сталевих елементів, з'єднуються для формування каркаса.