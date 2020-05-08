На священній горі в Китаї побудували кав'ярню у вигляді хмари – фото
На священній горі Тай, що в Китаї, побудували павільйон з дахом, який схожий на хмаринку. Гора вважається священною та є сакральним місцем для китайців. Простір зі скляними стінами є високогірною кав'ярнею.
Хмару побудували в провінції Шандунь компанією Gad Line + Studio, пише Dezeen.
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Легкий сталевий каркас утворює ніжний каркас павільйону, який підноситься на скелястому хребті, що дивиться в бік гори Тай.
Дістатись до кав'ярні непросто / фото: Dezeen
Ми сподівалися побудувати "плаваючу хмару", що нависла в горах,
– розповів один з проєктантів.
Технічно павільйон побудований біля підніжжя гори / фото: Dezeen
Кав'ярня має вигнуті скляні стіни, які утворюють довгий оглядовий майданчик. Задня стіна павільйону зведена з каміння.
Склом обрамлені усі стіни / фото: Dezeen
Через "повітряність" конструкції майданчик відкритий для відвідувачів в період між квітнем та вереснем.
Всередині також функціонує бібліотека / фото: Dezeen
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Дугоподібний кільцевий брус обводить по периметру будівлю. 28 сталевих елементів, з'єднуються для формування каркаса.