Ця офісна будівля переосмислює робоче місце і створює нові уявлення – як про здорове, гнучке середовище для підприємців та художників. Блок D має на меті стати першою комерційною офісною будівлею в центрі Сан-Дієго, яка отримала сертифікат Net Zero Energy та LEED Platinum.

Як перший офісний проєкт в рамках розвитку п'ятиблочного Makers Quarter, блок D стане першою ластівкою, пише видання Archdaily.

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На цокольному поверсі розташовані кав'ярні та ресторани, що надає можливість оживити вулицю та дати простір для розвитку малого бізнесу.



Офіс є екологічним через свою систему вентиляції / Фото Archdaily

Офісні апартаменти використовують природну вентиляцію за допомогою використання моторизованих вікон та гаражних дверей на кожному рівні. Оголений бетонний каркас інтегрується з природними вентиляційними системами, щоб використовувати теплі маси повітря для пасивного охолодження протягом дня.



Будівлю спроєктували так, аби якомога більше світла потрапляло всередину / Фото Archdaily

Високопродуктивний фасад використовує дві активні системи затінення, які покращують денне освітлення та дозволяють користувачам налаштовувати рівень денного освітлення в окремих приміщеннях.



Замовники переконані, що такий офіс не останній / Фото Archdaily

Виходячи з творчого контексту в "Makers Quarter" і навколо нього, "Блок D" був розроблений для залучення підприємців, технологічних компаній, стартапів та художників як майбутніх орендарів.