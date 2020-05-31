Комплекс включає дві будівлі, одну – офісну, а іншу – житлову. Офісна будівля, розроблена Elkus Manfredi Architects, є яскравим доповненням архітектурного ландшафту району Морський порт, що в Бостоні.

Elkus Manfredi Architects займає центральну частину переобладнання району морського порту Бостона з 2010 року, пише видання Archdaily.

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Один з попередніх проєктів – Liberty Wharf – це ресторан та офісний комплекс на березі моря, який відновив відсутню секцію знаменитого Бостонського HarbourWalk та був відзначений низкою дизайнерських нагород, включаючи премію за збереження культурних пам'яток.



Фасад будівлі повністю складається зі скла / фото: Archdaily

Комплекс включає дві будівлі, одну – офісну, а іншу – житлову. Офісна будівля, розроблена Elkus Manfredi Architects, є яскравим доповненням архітектурного ландшафту району Морський порт, що в Бостоні.

Як обирали місцерозташування

Було важливо, аби будівлі гарно оглядались з гавані, міста та морського порту. Саме тому будівля має два чіткі фасади один – обличчям до гавані, а другий – на місто.



Cтіни будинку схожі на гребені хвилі / фото: Archdaily

Західний фасад, звернений до Бостона, є менш яскраво вираженим. Його особливість це опуклий фасад і три основні риси: головний вхід, трапецієподібну вирізану терасу на четвертому поверсі, що виходить на музей Інституту сучасного мистецтва.

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Східна сторона, звернена до гавані, має два хвилеподібні хвилясті трикутні вигини, які зміщуються та ковзають між собою, створюючи постійний рух, який візуально змінюється.



Вхід до офісної будівлі / фото: Archdaily

Вестибюль офісу розташований в центрі будівлі, довгий коридор для громадських приміщень зі сходу на захід, є важливим елементом вимог громадського доступу до будівлі, створюючи прохідність для будівлі.