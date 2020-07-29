Терасові будинки: в Мадриді звели два унікальні таунхауси з керамічними фасадами – фото
Дизайнерська студія OOIIO Architecture проєктує унікальні будинки в районах, які все більше уніфікуються. Такий проєкт компанія нещодавно реалізувала в одному з районів Мадрида під назвою Монтекармело. Тут з'явились два таунхауси з фасадами, які мають керамічні вставки.
Монтекармело є молодим районом іспанської столиці, але більшість будинків тут абсолютно однакові, повідомляє Archdaily.
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На думку працівників компанії, будівництво однакових районів є неприпустимим.
Таунхауси суттєво відрізняються від інших будівель навколо / Фото Archdaily
Будинок – це фактично контейнер спогадів для сім'ї, місце, де ростуть діти та приходять гості. Коли сім'я вирішує побудувати новий будинок, вони насправді здійснюють мрію,
– розповіли дизайнери.
Хоча будинки можуть виглядати зовні однаково, не відразу зрозуміло де закінчується один і починається інший. До того ж, приміщення мають різне планування.
Планування в будинках різне / Фото Archdaily
Таунхауси побудовані для двох різних сімей, тому розробити індивідуальну архітектуру з урахуванням кожного клієнта було банальною необхідністю.
Вікна також обладнані жалюзі / Фото Archdaily
Фасади тут мають білий колір, але подекуди стіни декоровані керамікою, яка запобігає перегріву приміщень. Обидва таунхауси мають по два поверхи та один цокольний, в якому розташований гараж.
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Інтер'єри будиночків виконані у теплих тонах та відтінках з домінуванням світлих та пастельних кольорів.
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