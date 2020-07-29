Дизайнерська студія OOIIO Architecture проєктує унікальні будинки в районах, які все більше уніфікуються. Такий проєкт компанія нещодавно реалізувала в одному з районів Мадрида під назвою Монтекармело. Тут з'явились два таунхауси з фасадами, які мають керамічні вставки.

Монтекармело є молодим районом іспанської столиці, але більшість будинків тут абсолютно однакові, повідомляє Archdaily.

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На думку працівників компанії, будівництво однакових районів є неприпустимим.



Таунхауси суттєво відрізняються від інших будівель навколо / Фото Archdaily

Будинок – це фактично контейнер спогадів для сім'ї, місце, де ростуть діти та приходять гості. Коли сім'я вирішує побудувати новий будинок, вони насправді здійснюють мрію,

– розповіли дизайнери.

Хоча будинки можуть виглядати зовні однаково, не відразу зрозуміло де закінчується один і починається інший. До того ж, приміщення мають різне планування.



Планування в будинках різне / Фото Archdaily

Таунхауси побудовані для двох різних сімей, тому розробити індивідуальну архітектуру з урахуванням кожного клієнта було банальною необхідністю.



Вікна також обладнані жалюзі / Фото Archdaily

Фасади тут мають білий колір, але подекуди стіни декоровані керамікою, яка запобігає перегріву приміщень. Обидва таунхауси мають по два поверхи та один цокольний, в якому розташований гараж.

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Інтер'єри будиночків виконані у теплих тонах та відтінках з домінуванням світлих та пастельних кольорів.

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