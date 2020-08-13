Готель Lone Pine Residence розташований у гірському регіоні, який відомий своїми гірськолижними курортами. Архітектори побудували резиденцію для пари з Нью-Йорка, яка хотіла будинок із сільським шармом місцевих гір та вишуканим стилем.

Будинок містить два сараї з темного кедру, пов'язані невисокою скляною конструкцією прямокутної форми, про сучасні апартаменти пише видання Deezen.

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Великі вікна розташовані з видом на гірськолижні схили, та нерівний ландшафт, який оточує місце, а сусідні споруди не так помітні на перший погляд, адже замасковані будівлею.

Будинок спроєктували так, аби він "дивився" на сусідні споруди, використовуючи при цьому вид на сусідній гірськолижний курорт та навколишні гірські масиви,

– сказали в студії.

З-поміж використаних матеріалів – червоного дерева, дуба та грубого каменю, виділяються білі штукатурні стіни. Підлоги з білого дуба проходять по всьому інтер'єру, контрастуючи з темним деревом.



Вікна на всю стіну дозволяють повністю насолодитись видом / Фото Deezen

Камін, облицьований сірим та коричневим каменем, має загострений верх, який сягає стелі. Він оснащений сталевим вогневим екраном та довгим вузьким блоком для зберігання колод.



Кухня світла та без зайвих нагромаджень / Фото Deezen

На нижньому рівні розташовані дві спальні та додаткова кімната для гостей.



Навіть у ванній кімнаті використали багато темного дерева / Фото Deezen

Також є двоярусна кімната – вона обладнана двома наборами вбудованих двоярусних ліжок, оснащених кабінами для зберігання, та драбиною для доступу до верхніх двоярусних кімнат. В іншій спальні розмістили дерев'яну полицю на всю стіну.



Сходи виглядають нестандартно та сучасно / Фото Deezen

Інші деталі дизайну – це фактурні сходи, зроблені зі шкіряних смуг, вхідні двері зі сталі та шкіри, виготовлені на замовлення, та декілька барвистих художніх творів та картин на стінах.

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