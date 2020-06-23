Японська студія Ryuichi Ashizawa Architects приєднала гробницю у формі яйця до "нетрадиційного" будинку в місті Сакай, що у префектурі Осака. Проєкт називають могилою Ганади Мінамі, з серії старовинних поховань з характерними піднятими курганами, якими славиться місто.

Однак, ця гробниця на разі виконує суто символічну роль, оскільки, створювати кладовище у спальному районі станом на зараз заборонено, пише видання Deezen.

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Архітектори вклали у гробницю метафоричне значення – житловий будинок символізує життя, гробниця ж – порожнечу.



Традиція будувати гробниці поруч з будинками сягає давніх часів / Фото Deezen

Вигнута оболонка гробниці була виготовлена з дерев'яного каркасу, заповненого сумішшю бетонного розчину та землі для створення органічного покриття. Всередині прибудова спроєктована так, щоб забезпечити місце для роздумів.

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На першому поверсі є дві кімнати, які можна розділити або з'єднати між собою за допомогою напівпрозорих екранних перегородок з гратчастим каркасом. Кухня з вбудованими дерев'яними шафами знаходиться в одному кінці, а вітальня – в іншому.



Гробницю формували за допомогою спеціального розчину / Фото Deezen

Нагорі – дві спальні, розділені невеликим коридором. Напівпрозорі розсувні двері та стіни екрану надають конфіденційність, дозволяючи ввести світло із заскленого зовнішнього конверта.

Більше фото будинку із гробницею поряд:

Простір між внутрішньою та зовнішньою частиною будинку утворює лоджію. Рослини та дерева із саду старого будинку збереглися, а стару кам’яну огорожу демонтували та перетворили на бруківку.