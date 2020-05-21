Тисячу вікон: в Японії побудували трикутний пансіонат з пиломатеріалів – фото

Архітектурна компанія VUILD збудувала будинок в Японії виготовлений з відходів місцевої пилорами. Цікаво, що частина проєкту була реалізована за допомогою цифрових технологій. Саме приміщення виконуватиме роль пансіонату у віддаленому селі.

Пансіонат відкрився в жовтні 2019 році неподалік віддаленого села, що у префектурі Тояма, пише Archdaily.

Вас може зацікавити: Будиночок на дерев'яних ніжках та з великим простором для пікніка – фото

Цей проєкт кидає виклик тамтешнім проблемам лісового господарства та крайових поселень, використовуючи лише місцеві пиломатеріали та Числове Програмне Управління (ЧПУ).



Тут застосували пірамідний принцип будівництва / фото: Archdaily

Село Тога, де і побудували пансіонат, розташоване високо в горах. Чисельність населення складає лише 600 осіб, більшість з яких, пенсіонери. Ідея будівництва пансіонату саме тут полягає у розвитку туризму в регіоні.



Пансіонат з'явився на околиці села / фото: Archdaily

Приміщення на 90% складається з дерев'яних дощечок. Решта 10% займає скло в численних мініатюрних віконцях. Форма пансіонату зумовлена великою кількістю вітрів та снігопадів у регіоні. За розрахунками, саме трикутна форма покликана захистити будинок від негоди.



Вхід розташований з південного боку пансіонату / фото: Archdaily

До будівництва проєкту долучились більшість мешканців села, які схвально сприйняли таку ініціативу.

Схоже: Врятоване дерево та економія ресурсу: як дизайнери надрукували бетонний фундамент для хатинки

Більше фото пансіону з Японії: