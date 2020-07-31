Один із провідних світових виробників систем радіозв'язку розробляє проєкт нового офісу для власної компанії. Нагорі розмістять шпиль, який нагадує антену, а сама будівля буде екологічною та оживить ділову активність в цьому районі міста.

Новий офіс розмістять в місті Шеньчжень, неподалік від однойменної затоки, інформує Archdaily.

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Окрім просторих та зручних офісів, будівля запропонує громадські простори на терасах.



Загалом планується облаштування двох великих терас / Фото Archdaily

Задуманий як композиція з двох прямокутних блоків, проєкт складається з горизонтального подіуму та вертикальної офісної вежі. Позаяк подіум розташований близько до міського парку, їх вирішили поєднати. Таким чином між станцією метро та парком буде безпосередній перехід.

Загалом приміщення матиме 5 тисяч метрів квадратних. В центрі будівлі розташують атріум, який виконуватиме функцію громадського простору, а самі офісні кімнати матимуть мінімальну кількість перегородок.



Парк, станцію метро та вхід до вестибюля компанії поєднають / Фото Archdaily

До того ж, фасад тут має унікальну конструкцію під назвою "вікно, що плаває", за яким розташування скла можна регулювати.



Фасад є ще однією цікавинкою проєкту / Фото Archdaily

Дизайн вежі багато в чому визначається бажанням клієнта створювати відкриті робочі місця з краєвидом на затоку Шеньчжень.

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